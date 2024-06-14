Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi elektrik şebekesindeki yükü artırdı. Enerji hatlarında yaşanan yoğunlukla UEDAŞ ekipleri de aralıksız arıza onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yazın kavurucu sıcaklarıyla birlikte şebekesindeki hatlara yoğunlaştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte enerji hatlarındaki yoğunluk da etkisini göstermeye başladı. Klima vb soğutucu cihazların kullanımında yaşanan belirgin yükseliş , şebekedeki enerji yükünü de artırmış oldu.

7/24 usulüyle enerji sürekliliğini korumaya çalışan saha ekipleri, tüketimin yoğun olduğu bölgelerde mesaisini aralıksız sürdürüyor. Trafo merkezlerindeki sıcaklığı kontrol altına alabilmek için fan cihazları yerleştirilirken enerji nakil hatları, trafolar, aydınlatma direklerinin bakım ve kontrollerini sağlayan saha ekipleri sıcaktan etkilenen iletkenleri de yenilemeye devam ediyor.

Sahada 112’si sepetli 63 arazi aracı ile görev yapan ve790 personelden oluşan ekip, arıza onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürürken elektrik şebekesinin uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi sayesinde de çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor.