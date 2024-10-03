UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Marmoush, Gabriel Paulista’nın müdahalesiyle yerde kaldı. İskoç hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada penaltıda topun başına geçen Omar Marmoush meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Marmoush, pasını Dahoud’a aktardı. Dahoud’un ceza sahası içi sağ çaprazına ortasına iyi yükselen Robert Koch, kafayla pasını Eric Dina’ya indirdi. Bu oyuncunun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
26. dakikada Rashica’nın sağ taraftan ortasında topu alan Rafa Silva, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Bu pozisyonda meşin yuvarlağın Koch’un eline çarpması neticesinde hakem Beaton beyaz noktayı gösterdi.
27. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile’nin sol köşeye yerden vuruşunda kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Gedson Fernandes’in pasında ceza yayında topla buluşan Rafa Silva’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Santos’un da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Eintracht Frankfurt: Kaua Santos, Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Niels Nkounko, Eric Dina, Hugo Larsson, Mahmoud Dahoud, Mario Götze, Igor Matanovic, Omar Marmoush
Yedekler: Jens Grahl, Nils Ramming, Aurele Amenda, Timothy Chandler, Nnamdi Collins, Fares Cgaibi, Ellyes Skhiri, Can Uzun, Ansgar Knauff, Noah Fenyö, Hugo Ekitike, Jean-Matteo Bahoya
Teknik Direktör: Dino Toppmöller
Goller: Omar Marmoush (dk. 19 pen.), Eric Dina (dk. 22) (Eintracht Frankfurt)
Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Ciro Immobile (Beşiktaş)