UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek iki ekip, yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler, yarın oynanacak Sevilla - Juventus ve Bayer Leverkusen - Roma maçlarının ardından belli olacak. Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı olan İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus’u, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda konuk edecek. Juventus’un ev sahipliğinde oynanan ilk maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise kupada bir kez zafere ulaşan Almanya’nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen Serie A ekibi Roma’yı, BayArena’da ağırlayacak. Roma’nın sahasında oynanan ilk karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. İki müsabaka da TSİ 22.00’de başlayacak.

Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.