UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimine son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain katıldı. Seri başı takımın olmadığı kura çekimini bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel gerçekleştirdi.

Organizasyonda çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı finallerde ilk karşılaşmalar 30 Nisan-1 Mayıs, ikinci maçlar da 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarı final maç programı, çeyrek final rövanş maçlarının ardından 18 Nisan’da açıklanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun finali, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona

Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City