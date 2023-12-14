UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Alınan sonuçların ardından; Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Atletico Madrid (İspanya) -Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-2
G Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere): 2-3
RB Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 2-1
H Grubu
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2