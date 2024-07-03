Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman, "UEFA'nın Bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral’a açtığı soruşturma" ile ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Büyükataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ne kadar milli şuur yoksunu varsa görüyoruz ki; milli maç sonrası galibiyet sevincini Bozkurt işareti yaparak gösteren milli futbolcumuzu hedef alıyor. Kirli bilinçaltlarında saklayamadıkları Türk düşmanlığını bu vesile ile kusuyorlar. Kalemi yabancı sermayeden fonlanan alçaklar, sözde sanatçı bozuntuları, Türk varlığına düşman terörün siyasi uzantıları, firari teröristler koro halinde Bozkurt işaretinden rahatsızlıklarını arsızca ifade ediyorlar. Milli takımımızın karşısında yabancı takımları destekleyen bu şuursuz nankörlerin söyledikleri aziz milletimizin gönlünde yok hükmündedir. Türk milleti milli maç sonrası zafer sevincini tek yürek olarak Bozkurt işareti ve milli marşlarımız ile göstermiştir. Bozkurt’tan ve Türkiye’nin ortak sevincinden ancak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olan payandalar rahatsızlık duyar. Bir milli sporcunun, milli maç sevincini kendi milletinin sembolü ile kutlaması kadar doğal bir şey yoktur. Bu sebeple UEFA’nın milli sporcumuz ile ilgili soruşturma başlatmasını da şiddetle kınıyorum.

Bu skandal soruşturma bütün Türk milletinin sevincini hedef almaktadır. Bozkurt Türk’ün sembolü, Türklüğün ortak değeridir! NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE.”

Kaynak: HABER MERKEZİ