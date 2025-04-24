Türkiye’nin spor yatırımlarıyla geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, eski statların yerine modern tesislerin yapıldığını, futbolun gelişimi adına UEFA ile daha yakın temas kurulacağını belirtti. İstanbul’un ardından Türkiye’nin, UEFA’nın Brüksel ve Londra'dan sonra temsilcilik açtığı üçüncü ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, yeni temsilciliğin ülkeye katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusundaki tecrübelerini de hatırlattı. 2005 ve 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009’da UEFA Kupası finali, 2013’te FIFA U-20 Dünya Kupası ve 2019’da UEFA Süper Kupa gibi etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin yanı sıra 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Spor alanındaki altyapı yatırımlarına da değinen Erdoğan, Türkiye genelinde hizmete giren stat sayısının 38 olduğunu, 4’ünün yapımının, 4’ünün ise proje ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi. Mahallelerdeki spor sahalarının sayısının artırıldığını, spor salonları ve yüzme havuzlarının yurdun dört bir yanına yayıldığını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İstanbul’da meydana gelen depreme de değindi. Can kaybının yaşanmamasını en büyük teselli olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, gerekli tüm talimatların verildiğini belirtti. Kabine toplantısında depremin detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade eden Erdoğan, bu tür afetlerin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Fırsatçılığa karşı da uyarıda bulunan Erdoğan, afet anlarında sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. "Siyaset yapma değil, dayanışma zamanıdır" diyen Erdoğan, yapı stoğunun yenilenmesine daha çok enerji harcanması gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin hızla uygulanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu süreci başarıyla yönetecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.