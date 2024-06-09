Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kültür merkezi tadilatının bir an önce tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Mudanya Belediyesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin onarımının bir an önce tamamlanmasıyla kültürel etkinliklerde aktif bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Anıtlar Kurulu tarafından yapılan incelemede Kültür Merkezi’nin çatı kısmını tutan ahşap bölümlerinde eskiyip çürüdüğü tespit edilen restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediye başkan yardımcıları Baran Güneş ve Nisa Kartaltepe geçtiğimiz günlerde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ’ı ziyaret etti. Dalgıç ve beraberindeki heyet Mudanya’nın tarihi varlıklarının geleceğe taşınması adına yapılacak çalışmalar hakkında Çetindağ’a bilgi aktardı.

Başkan Dalgıç, "Uğur Mumcu Kültür Merkezi, eski Rum kilisesinin adı ve kesin yapılış tarihi belirlenememiştir. Ancak yapının kuzey cephesinde, orta sıralardaki pencerelerden batıdan üçüncüsünün alınlığında 1834 tarihli yedi satırlık bir kitabe vardır. Bu Kkitabede, Anastas oğlu İordanes’in, kiliseye işlenmiş taş bağışladığı ve bu sebeple kendisine şükran duyulduğu belirtilmektedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı özgünlüğünü yitirmiştir. Yapı, Rumlar’ın mübadele ile Mudanya’dan ayrılmasının ardından ibadethane özelliğini yitirmiş, uzun süre sinema olarak kullanıldıktan sonra 1993’te Mudanya Belediyesi tarafından onarılarak Uğur Mumcu Kültür Merkezi adıyla hizmete açıldı" dedi.