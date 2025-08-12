Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin önemli olduğunu belirterek, sonraki süreçte ateşkes ve kalıcı barış yolunda anlamlı sonuçlar elde edilmesini temenni etti.

Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, askeri, insani ve siyasi alanlarda kurulacak çalışma gruplarının bu zirveye giden yolu açacağını dile getirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin dostane tutumunu hissettiklerini ve buna çok değer verdiklerini söyledi. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek için teşekkür eden Zelenskiy, Türkiye’nin arabuluculuk rolünden dolayı da minnettarlığını dile getirdi.

Zelenskiy, mevcut diplomatik durumu ve sunduğu fırsatları konuştuklarını aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin kalıcı barış getirmeyeceğini ifade ettiğini belirtti. Taklit edilmiş bir barışın uzun sürmeyeceğini ve Rusya’yı daha fazla işgale teşvik edeceğini vurgulayan Zelenskiy, savaşı bitirmek için her türlü görüşme formatına hazır olduklarını açıkladı. Erdoğan’ın Ukrayna, ABD, Rusya ve Türkiye liderlerinin katılacağı bir zirveyi düzenlemeye hazır olduğunu teyit ettiği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini açıkça dile getirdiği bildirildi. Görüşmede ayrıca İstanbul’daki Ukrayna-Rusya görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin değerli bulunduğu, barışa yönelik anlamlı sonuçların alınmasının temenni edildiği kaydedildi.