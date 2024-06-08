SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, TİM’in açıkladığı “2023 İhracat Şampiyonları” listesinde 3. sırada yer alırken, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri kategorisinde sektör birincisi oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) "2023 İhracat Şampiyonları" ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Törende, 2023 yılında en çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri takdim edildi.

TİM’in açıkladığı “2023 İhracat Şampiyonları” listesinde, SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, Türkiye genelinde mal ihracatı tutarına göre belirlenen “2023 İhracat Şampiyonları” listesinde 3. sırada yerini aldı. STAR Rafineri ayrıca, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri kategorisinde sektör birincisi oldu.

STAR Rafineri’nin ihracat şampiyonu ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SOCAR Başkanı Rovshan Najaf’a takdim edildi. STAR Rafineri’nin, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri kategorisinde sektör birinciliği ödülü ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından SOCAR Başkanı Rovshan Najaf’a takdim edildi.