Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ulaşımpark A.Ş personeline arama kurtarma ve yangın eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de hemen her afet ve yangında aktif rol alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası da bölgeye giden ilk ekipler arasında yer almıştı.

Tecrübeli personelinin yanı sıra sahip olduğu teknolojik araç ve ekipman ile bir nebze olsun acıların azaltılmasına yönelik görev yapan Büyükşehir itfaiyesi olası afetlere karşı eğitim ve işbirliği faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş personeline arama kurtarma ve yangın eğitimi verildi.

YANGINLA MÜCADELE TEKNİKLERİ

Ulaşımpark A.Ş personelinden oluşturulan acil durum ekiplerine yönelik olarak iki gün “Kentsel Arama Kurtarma” ve bir gün “Yangınla Mücadele Teknikleri” olmak üzere 3 günlük eğitim verildi. Eğitimin ilk günü afet bilinci, çökme tipleri, enkaza yaklaşım, arama teknikleri, arama kurtarmada kullanılan ekipman bilgisi ve kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere çeşitli konularda teorik bilgiler sunuldu. İkinci gün ise enkaz simülatöründe kırıcı ve delici kullanımı ile kaldırma yastıkları ile alan açma işlemleri gerçekleştirildi. Eğitimin üçüncü ve son günü ise yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri ve yangın söndürücüler konuları işlendikten sonra uygulamalı bölümde yangına müdahalede kullanılan ekipman, hortum açma ve toplama çalışması, ekip organizasyonu ile köpük kullanımı konuları aktarıldı. Eğitimin son bölümünde taşınabilir yangın söndürücüler kullanılarak, fiili olarak gaz yangınlarına müdahale gerçekleştirildi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süren eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM Eğitim Merkezi Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Uygulamalı kısımda özellikle bu tip eğitimler için tasarlanmış olan istasyon ve simülatörler kullanıldı.