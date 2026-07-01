YÖK’ün açıklamasına göre yeni açılacak programlar; yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretimi gibi günümüzün öne çıkan alanlarında şekillendi.

Lisans düzeyinde açılacak programlar arasında “tarih ve yapay zeka”, “felsefe ve yapay zeka” ile “işletme ve yapay zeka” bölümleri dikkat çekti. Bu programlarla yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmaması, sosyal bilimlerle de bütünleşmesi amaçlanıyor.

Ayrıca finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ile balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

Ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi bölümleri tercih kılavuzunda yer alacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının dikkate alındığını ifade ederek, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, "Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk." ifadelerini kullandı.