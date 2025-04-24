Bakan Uraloğlu, deprem sırasında GSM operatörlerinin sesli aramalarının yüzde 75'ini başarıyla karşıladığını, ancak kalan yüzde 25'inde 15 dakikalık bir kesinti yaşandığını belirtti.

Bakan, İstanbul'daki GSM operatörleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, deprem nedeniyle ulaşıma dair herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığına dair hiçbir sorun olmadığını belirten Uraloğlu, havacılıkta uçuşların durdurulmasının ardından yapılan pist kontrollerinin ardından seferlerin tekrar başladığını söyledi. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın 5 noktasında yer alan 3 köprü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde yapılan kontrollerde de hasar olmadığına dikkat çekti. Marmaray'da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildiğini ve hızda kontrollü geçiş yapıldığını belirtti.

GSM operatörleriyle yaşanan iletişim sıkıntılarının da altını çizen Uraloğlu, İstanbul'daki yaklaşık 20 bin baz istasyonunun hiçbirinde kapsama sorununa rastlanmadığını söyledi. Ancak kapasite artışına bağlı olarak, internet üzerinden yapılan aramalarda %200'lük bir artış yaşandığını, bu nedenle mevcut aramaların %75'inin karşılanabildiğini, geri kalan %25’inin ise 15 dakikalık bir süre zarfında yapılamadığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, iletişim problemleriyle ilgili GSM operatörleriyle çözüm yollarını masaya yatırdıklarını ve benzer sıkıntıların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. İstanbul için 2019 Silivri depremlerinin ardından yaklaşık dört katlık bir kapasite artışı sağladıklarını hatırlatarak, bundan sonra internet tabanlı uygulamalar ve kısa mesajlarla iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.