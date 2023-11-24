CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi işgalci olarak tanımlanan opera sanatçısı Pervin Chakar’ın elini öpmesiyle alakalı herhangi bir pişmanlık yaşandığını belirtti.

Özgür Özel, “Pervin Chakar’ı izlemedim ve çiçek verdim. Çiçeği verdiğimde de bir sanatçıya gösterilmesi gereken özen ve nezaketi gösterdim. Hiç pişman değilim “ifadesini kullandı.

Gelen tepkilere yanıt verdi

Yaşanan olaydan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Chakar’ın elini öperken verdiği poza gelen tepkilere cevap verdi. Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Pervin hanımı izledim ve çiçek verdim. Çiçeği verirken de bir sanatçıya gösterilen ilgi ge nezaketi gösterdim. Bundan da pişman değilim. Buradan birileri bir şey üretmeye çalışıyor. TRT Kürdi kanalında en çok ekrana gelen sanatçı Pervin hanim. Bundan devlet bey rahatsız oluyorsa Tayyip Bey’e sorun ‘Pervin Hanım neden çıkıyor’ diye. O ifadeleri Pervin hanımın Türkiye için kullanmadığı da çok açık. Tayyip Erdoğan da bazen “Irak Kürdistan” ifadesini kullanıyor. Bende başarılı bir sanatçı olduğu için nezaketen elini öptüm. Bu durumda da hiç pişman değilim” dedi.