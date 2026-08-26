CHP, parti üyelikleri devam eden ancak Yeni Parti ile hareket ettikleri öne sürülen 49 kişi hakkında disiplin süreci başlattı. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen parti üyeleri arasında Selin Sayek Böke, Bahadır Erdem, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk gibi isimler de yer aldı.

PARTİ MECLİSİ KARARINI VERDİ

Karar, CHP Parti Meclisi tarafından alındı. Kararı açıklayan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hala CHP'de bulundukları halde başka bir siyasi partide çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Öte yandan af talepleri vardı. Bir grup arkadaşımızı PM değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Sarı, CHP'li belediye başkanlarının CHP siyasal kimliğine uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başka bir siyasal partiyi destekliyorlarsa, o zaman başka bir partiye doğru siyasal yolculuk yapacaklar. Biz bu arkadaşlarımızdan bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz. Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Özgür Özel'in mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. CHP'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok."

İŞTE DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

YDK'ye sevk edilen isimler şöyle:

“Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı.”