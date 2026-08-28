Kocaeli'de temaslarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze ve Karamürsel ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Derince ilçesindeki Çenesuyu A.Ş. İdari Bina ve İlave Yatırımlar Açılış Törenine katıldı. Törenden önce Özel, vatandaşlarla buluştu. Özel, burada yaptığı değerlendirmede, "Siyaset iyi yapılana 'iyi' demek, daha iyisini yapmaya söz vermek, kötü olanı terk etmek, bunun üzerinden vatandaşın rızasını kazanmak üzere yapılan bir iş. Başkan Halit Altuntaş, Fazilet Partisi'nden 2000 yılında bu tesisi kuruyor. Bu tesisin açılışına rahmetli Necmettin Erbakan hoca geliyor. O günden bugüne hem Derince'ye hizmet için hem de bu tesislerin geliştirilmesi için hangi siyasi partiden kim ne katkı yaptıysa hepsine şükranlarımızı sunuyoruz, hepsinden Allah razı olsun. Bugün Türkiye'nin 12 ilinde satılan ve bundan sonra artan kapasiteyle çok daha büyüyeceği heyecanla ifade edilen bu tesis, 1500 metrekare ilave bir alana, yeni yükleme rampalarına ve kapasitesini yüzde 70 oranında artırarak saatte 55 bin şişelik üretim kapasitesine ulaşacak. Buradan kazanılan para da yine Derince'ye hizmet olarak dönecek. Bu anlamla da çok önemli bir işin törenini gerçekleştiriyor olmak hepimiz için bir anlamda tarihe tanıklık etmek. Nasıl biz bundan 26 yıl önce yapılmış doğru bir işi bugün saygıyla anıyorsak, o gün törende olan rahmetli Erbakan'ı anıyorsak, değerli başkanımıza bu teşekkürlerimizi iletiyorsak, ileride de inşallah Derince uzun yıllar bu hizmetleri almaya devam edecek" dedi.

"Yeni Parti geride kimseyi bırakmayanların partisi" Yeni Parti olarak yola çıktıklarını belirten Özel, şöyle devam etti: "Yeni Parti, eskiyi inkar eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine mesafesi olan değil, tamamıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, kurucu değerlerine sahip çıkan, Atatürkçülerin yeni partisidir, Cumhuriyetçilerin yeni partisidir. Yeni Parti geçen hafta Karadeniz'deydik. Geçen hafta söylemiştim. 'Yeni Parti Karadeniz'in de yeni partisidir' diye. Yeni Parti Doğu'nun, Güney Doğu'nun, İç Anadolu'nun, Akdeniz'in, Ege'nin, Trakya'nın, Marmara'nın; Yeni Parti Kocaeli'nin, Derince'nindir. Herkesin bilmesini isterim ki, Yeni Parti geride kimseyi bırakmayanların, yol arkadaşlarını satmayanların, dün 'Ak' dediğine bugün kara çalmayanların, yolda bulduklarına yola çıktıklarını değiştirmeyenlerin partisidir."

"O kitaba toplatma, basımını durdurma kararı aldılar" Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na da vurgu yapan Özel, "Biliyorsunuz mahkeme yapıldı, ara verdi. Ekrem Başkan herkesi dinledi. 'Savunma hakkı engellenmez' dediler. Sonra bir tarih koydular. '9 Temmuz'da bitireceğiz' deyip '6 saatte sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir' dediler. Bugün bir şey öğrendim ki, Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor ama o kitaba toplatma, basımını durdurma kararı aldılar" diye konuştu.

"Açıkça meydan okuyoruz" Özel, "Dün, geçmişte önce hakim olan, bütün verdiği kararlar neredeyse Anayasa Mahkemesinde bozulan, sonra bakan yardımcısı olan, siyasetten tekrar başsavcılığa giden, bu hukuk cinayetinden sonra mükafatlandırılıp Adalet Bakanlığı yapan birisi, çıkmış diyordu ki, 'İtirafçılar konuşuyor. Ekrem Başkan da sinirleniyor' Bir aralar diyorlardı ki, 'Canlı yayında yayınlansın' 'Şimdi olsa hala ister mi?' diyor. Buradan muhatabım o Adalet Bakanı değil, onu atayan Erdoğan'a söylüyorum. Adalet Bakanının bir hükmü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün bir hükmü varsa hodri meydan, canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir. İnsanda biraz utanma olur. Yüzlerce kişi konuşacak, dinleyecek, savunma hakkını kısıtlayacaksın, söz vermeyeceksin. Diktatörlükte yapılmayan şeyi yapıp sanığa 'sınırlı sürede savunma' diyeceksin, 150 tane olay konuşulacak, tek tek kendini savunmak istediğinde susturacaksın, kitap basacak dağıttırmayacaksın, durduracaksın, toplatma kararı alacaksın, sonra bir itirafçı helallik isteyip sözünden dönünce savcın araya girecek, 'Hemen tutuklama yapın' diyerek diğer sanıkları korkutacaksın, sonra malına mülküne çökülmüş adamlar geri alma umuduyla, canını kurtarmak, malını kurtarmak umuduyla, yalanı sarılmış 3-5 kişiyi köşe yazarlarına yazdırıp sanki o itiraflar doğruymuş gibi algı oluşturmaya çalışacaksın. 1,5 yıl televizyonlarda ne konuşulduysa yalan çıktı. Hemen hemen hiçbiri iddianamede çıkmadı. Çıkan her şeyin cevabı var ama hem savunma yapmasına izin vermiyorlar hem kitabı toplatıyorlar. Bir de çıkmış oradan diyor ki, 'Acaba hala canlı yayın istiyor mu?' İstemeyen namert, engel olan da namerttir. Açıkça meydan okuyoruz. Hodri meydan. Sayın Erdoğan, atadığın Adalet Bakanı diyor ki, 'Canlı yayınlayalım' Sayın Bahçeli demişti ki, 'Canlı yayınlansın' Sen demiştin ki, 'Bahçeli öyle diyorsa doğru' Biz bu milletin önünde soruları yanıtlamak, masumiyetimizi kanıtlamak, bu millete yaptığınız algı operasyonunu çökertmek istiyoruz. Bizde bu yürek var. Varsa yüreğin çağıralım Meclis'i acil toplantıya, iki kanun...Birincisi şehit ailelerin, gazilerin hak ettiklerini hep beraber verelim, iki canlı yayını hemen, derhal yasalaştıralım millet görsün. Yeni Parti'nin bu dürüst kadroları, bu özgüvenle er ya da geç adalete de, iktidara da gelecek, bu milletin yüzünü de güldürecek."

"Bu siyaset iktidar olacak" Yeni Parti'nin, yeni bir siyasetin partisi olduğuna dikkat çeken Özel, "Yeni Parti'nin eskisi yok, kıdemlisi yok, önce gelmişi yok, kim gelirse Yeni Parti'de benim kadar eski. Kim gelirse Yeni Parti'de sözü genel başkanın sözü kadar, milletvekilinin, belediye başkanının, il başkanının sözü kadar değerli. Yeni Parti'nin patronu yok, patron halk. Partiye kim kaydolduysa bütün üyeler önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe seçimlerinde doğrudan ilçe başkanını seçecek. İlçe başkanının kim olacağına Yeni Parti'ye üye herkes karar verecek. Önümüzdeki günlerde MYKY'ya, parti meclisimize önereceğim. Onların da onayıyla yeni bir müjde vereceğiz. 26 Ağustos'a kadar olanlar ilçe başkanını seçecek ama il başkanı seçiminde oy kullanmak için üyelikleri açacağız. Eylül ayında üye olan herkes il başkanına oy kullanacak. Ekim ayında üye olan herkes genel başkanın kim olduğuna Türkiye'nin 973 ilçesinde kuracağımız sandıklarda bizzat karar verecek. Yepyeni bir siyaset, milleti odağa alan siyaset, milleti patron gören, millete tepeden bakan, konuşan değil, dinleyen, istediğini yapan siyaset. Bu siyaset böyle kurulacak, bu siyaset iktidar olacak, AK Parti'nin kara düzeni, eski Türkiye düzeni geride kalacak. Emekliye, emekçiye kıymet veren, balıkçıya, çiftçiye, süt üreticisine değer veren, esnafa değer veren, milletin kendine değer veren, en çok da bu milletin gencecik evlatlarına kıymet veren yeni bir düzen gelecek" şeklinde konuştu.