Bursa Ovası üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapıları tek tek yıkarak verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, şimdi de Türkiye’nin turizm cenneti Uludağ’ı kaçak yapılardan temizliyor.BURSA (İGFA) - Kirazlı Mahallesi’ndeki ormanlık alan içerisine izinsiz olarak inşa edildiği tespit edilen lüks villa, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.



Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kaçak yapılardan temizlemek adına adeta topyekün bir mücadele ortaya koyuyor. Yaz ayları süresince Bursa Ovası’ndaki onlarca ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, binlerce metrekare verimli arazinin yeniden tarımsal üretime kazandırılmasını sağladı.

Her bir santimetresi dahi kıymetli olan arazilerinkaçak yapılaşmaya kurban edilmesine geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, şimdi de Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Uludağ’ın da kaçak yapılardan temizlenmesi adına harekete geçti.

Uludağ’ı karış karış gezerek kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri,Kirazlı Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alan içerisine inşa edilen lüksvillanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Doğal sit alanı üzerine inşa edilen kaçak villanın yıkımı için harekete geçen belediye ekipleri, sabah erken saatlerde bölgeye giderek yıkıma başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak villa iş makinesi ile yerle bir edildi.

Belediye yetkilileri, Osmangazi’nin güzelliklerine sahip çıkmak ve doğal dengeyi korumak için kaçak yapılarla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğine vurgu yaptı.