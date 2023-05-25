Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet verdiği bölgede katma değer üreten Uludağ Elektrik, otizmli öğrencilere atölye etkinliği gerçekleştirdi. Otizmli bireylerin enerji kaynakları hakkında farkındalığının ve çevre bilincinin de artırılmasını amaçlayan projeyle birlikte şirketin ulaştığı kişi sayısı da gün geçtikçe artıyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu ile birlikte gerçekleştirilen solar roket modeli atölyesiyle otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerin, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı. Düzenlenen atölyede güneş enerjisiyle çalışan roketler üreten çocuklar, öğretmenlerinin de yardımlarıyla ürünlerini ortaya çıkarırken güneş enerjisinin elektriğe dönüşüm yolculuğunu da gözlemleme fırsatı buldular.Etkinlikte öğrencilere yenilenebilir enerji temalı kitaplar da hediye edildi.

Her yıl düzenlenen bilim atölyeleri için otizmli bireylerle de bir çalışma başlatmak istediklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bilimin toplumda yaygınlaştırılmasının yanı sıra dezavantajlı grupların da bilimle tanıştırılması amacıyla atölye çalışmalarımızı her kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz solar roket modeli atölyemizde bu sefer otizmli çocuklarımızla birlikte güneş panelli roketlerimizi ürettik. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız ülkemizin zengin enerji kaynakları olan rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji kaynaklarını yakından tanısın. Kendilerinin yaptıkları bu ürünlerle konuya yönelik farkındalıkları artsın. Bu etkinlikle birlikte otizme yönelik farkındalık ışığı yakarken, aslında çocuklarımızın da gerekli destek sunulduğunda neler üretebileceğini görmüş olduk. Otizm için toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasını da amaçladık” dedi.

Uludağ Elektrik, bugüne kadar gerçekleştirdiği atölyelerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarıyla da çocuklara dokunuyor. Çocukların temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebilmeleri ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmaları sağlanıyor.