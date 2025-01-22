Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da 13 katlı otelde gece 03,00 sularında meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.

Büyük felaketin acısı yürekli dağlarken, yanan otelin yangın yeterlilik belgesi tartışma konusu olmuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığınca atanan bilirkişi ve müfettişler çok yönlü soruşturmayı sürdürürken, tüm gözler ülkedeki başta tatil otelleri olmak üzere tüm şehir şehir otellerine çevrildi.

ULUDAĞ VE OYLAT’TA DENETİMLER YAPILDI MI?

İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde tüm otellerin kontrollerinin yapılması noktasında resmi talimat verdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinden itibaren Bursa şehir merkezi ve ilçe otellerinde rutin kontrollere çıktı.

Bu arada Bursa’nın en çok turist çeken Uludağ kayak merkezi ve Oylat’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün kontrollerini rutin olarak yaptığı da ortaya çıktı.

Yangın merdivenleri, yangın detektörleri noktasında tüm otellerin geçerlilik aldığı yine tüm otellere ilgili belediyelerce ruhsat verildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da Turizm belgelerine sahip oldukları da öğrenildi.

Tüm bu kontrollere rağmen İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin turizm otelleri ve şehir otellerinde detaylı kontroller yapılması noktasında ilgili kurumlara talimat verdiği öğrenildi.