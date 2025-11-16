Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2010 yılında bir firma maden suyu aramak için kazı yaptı. Ancak maden suyu yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca, firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi. Zamanla sıcak su oranının artması, bölge halkının dikkatini çekti. Son 14 yıldır da gölette durmadan akan ve biriken sıcak suda vatandaşlar şifa aramaya başladı. İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki, traverten haline gelen kaynak suyu göleti, farklı şehirlerden gelenlerin de uğrak yeri oldu. Cilt hastalıklarına şifa arayanlar, günübirlik bölgeye gelerek, gölette suya girip, istediği kadar kalıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye gelenler, göletin çevresinde hem piknik yapıyor hem de suya girerek şifa arıyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ