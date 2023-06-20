Bursa Büyükşehir Belediyesi, kışın kayakçıların, yazın günübirlik tatilcilerin vazgeçilmezi olan Uludağ’ın yolunu sil baştan yeniliyor. Uludağ yolunu kalite ve konforla buluşturan çalışmaların bayram tatili öncesi tamamlanması planlanıyor.

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Özellikle yoğun kullanım nedeniyle yıpranan Uludağ Yolu da yılların yorgunluğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile üzerinden atıyor. Uludağ Yolu’nun Alacahırka ile Jandarma arasında kalan 4 kilometrelik bölümünde de sağlıklaştırma çalışması hızla devam ediyor. Yaklaşık 10 bin ton kazı dolgu ve 7 bin ton asfalt kaplama yapılacak yoldaki çalışmaların Kurban Bayramı tatili öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Özellikle kış aylarında kayakçıların, yaz aylarında da eşsiz doğası ile günübirlik tatilcilerinin akınına uğrayan Uludağ’a ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla daha konforlu hale gelecek.

Bursa’nın en önemli markası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdıklarını hatırlatarak, bu kapsamda ulaşıma nefes aldıracak projelere hız verdiklerini söyledi. Bir taraftan yeni yollar, köprü ve kavşaklarla alternatif çözümler ürettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ulaşım yatırımlarımızda önemli kalemlerden birini de mevcut yolların sağlıklaştırılması oluşturuyor. Özellikle yoğun kullanımın olduğu ana arterlerimizi yeniliyoruz. Uludağ da yılın 12 ayı ziyaretçi ağırlayan Bursa’nın en önemli markalarından biri. Bu nedenle Uludağ’a ulaşımın da daha konforlu hale getirilmesi gerekiyordu. Asfaltlama çalışmasını inşallah bayram tatili öncesinde tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Haber merkezi