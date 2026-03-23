Uludağ'daki kayak merkezinde görev yapan JAK timleri, pistlerde devriye görevi sırasında düşerek yaralanan ve kaymakta zorlanan vatandaşlara müdahale etti. Ekipler, kayak yaparken dengesini kaybedip yere düşen bir vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, durumu ağır olmayan yaralıların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin düşmesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayakçılara hem güvenlik hem de yönlendirme konusunda destek verdi. Jandarma ekiplerinin kar motorlarıyla yaptığı devriyeler sayesinde pistlerde güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yetkililer, kayak yapan vatandaşların kurallara uymaları, hızlarını kontrol etmeleri ve muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



JAK ekipleri 7/24 görev başında

Uludağ'da görev yapan JAK ekipleri, kış sezonu boyunca muhtemel kazalara ve kaybolma olaylarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaya devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan durumlarda hızlı şekilde olay yerine ulaşarak vatandaşlara yardım ediyor.

