Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da kar kalınlığı güneşin sıcak yüzünü göstermesiyle santim santim eridi. Aralık ayının ilk günü 10 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, 2 günün ardından 6 santimetreye kadar geriledi.

Yılbaşı ve sezon hazırlıklarının yapıldığı Uludağ'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklığı gece 2 derece, gündüzleri ise 10 derece olması bekleniyor. Hafta sonu kar yağışı beklenen Uludağ'da, önümüzdeki hafta itibariyle kar kalınlığının yeniden yükselmesi bekleniyor.

Kar yağışı beklenen düzeyde olup pistler kayağa elverişli olursa sezonun 15 Aralık'ta açılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA