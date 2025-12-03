

Bursa’nın daha yaşanabilir ve daha ulaşılabilir bir kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yolun güneyindeki Kaplıkaya ile Kestel arasına yeni bir alternatif güzergah daha kazandırıyor. Otosansit ile Karapınar mahallerini birbirinden ayıran Balıklıdere ile Deliçay köprüleri arasında kalan alanda çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, her iki mahalleyi birbirine bağlayacak olan 30 metre genişliğinde ve 650 metre uzunluğundaki bölünmüş yolda yapım işlerini tüm hızıyla sürdürüyor.



Proje kapsamında bin 300 metre uzunluğundaki bisiklet yolunu tamamlanırken, yolun 400 metrelik kısımda kazı dolgu çalışmaları da devam ediyor. Her iki tarafında otopark cebi, bisiklet yolu ve yaya kaldırımı olacak yolda şu ana kadar 15 bin ton kazı dolgu ve 5 bin 500 ton asfalt kaplama yapıldı.

Bursa trafiğini daha ulaşılabilir hale getirmek için projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için yolun güneyinde oluşturulan alternatif güzergahta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Değirmenönü- Karapınar bağlantısının önemine vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey, "Çalışmalar bittiğinde eski İnegöl Yolu diye bilinen güzergahta işlemlere başlayacağız. Böylece vatandaşlarımız Ankara Yolu’na inmeden Yıldırım bölgesine ulaşmış olacak dedi.

Kentin birçok noktasında kent içi trafiği rahatlatacak projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Önümüzdeki süreçte Ankara-İzmir yolundaki trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz. Alternatifler oluşturmak için hamlelerimizi yapıyoruz. Trafik akışını diğer alanlara da aktararak Bursa trafiğine nefes aldıracağız" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Değirmenönü Mahallesi Muhtarı Şevket Işık ise, "Yaklaşık 30 bin insanın yaşadığı mahallemiz yıllardır hizmete susamıştı. Başkanımız Mustafa Bozbey’den Allah razı olsun. Mahallemiz için güzel bir yatırım oldu" dedi.