Kayak ve kış turizminin gözde adreslerinden Uludağ'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yoğun ilgi nedeniyle kayak pistlerinde hareketlilik yaşanırken, konaklama tesislerindeki doluluk oranları da arttı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceler civarında seyrettiği bölgede, kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.



Öte yandan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, jandarma ekipleri zirveye çıkacak vatandaşları kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.

Zirvede yağışların Çarşamba gecesine kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren yükselmesi tahmin ediliyor.