Kayak yapmak için telesiyej sırası bekleyen binlerce kişinin zirveye doğru uzanan kuyruk görüntüsü gökyüzünden bakılınca tabloları aratmadı.

Kuyrukta sıra bekleyen kayakçıların güneşte uzayan gölgeleri izlemeye değer görüntüler ortaya çıkardı.

Yılbaşından ağzı yanan işletmeciler sömestir tatili öncesi yaptıkları indirimlerle genelini öğrenci gruplarının oluşturduğu tatilcilerin rotasını Uludağ'a çevirmeyi başardı. Bölgedeki otellerde son iki günde yapılan rezervasyonlarla doluluk olanları neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Uludağ bu kadar talep görünce de kar kalınlığı en fazla ölçülen birinci bölgedeki kayak pistlerinde kelimenin tek anlamıyla insan seli yaşandı.



Kayakçısından, kızakçısına, poşetle kayanından, acemisine kadar bir çok vatandaş karın tadını çoluk çocuk hep birlikte pistlerde doyasıya çıkardı.

Kayakçıların oluşturduğu neredeyse zirveye uzanan metrelerce uzunluktaki telesiyej kuyruğu da gökyüzünden drone ile görüntülendi. Kar ve güneş eşliğinde açık havada çekilen görüntüler tabloları aratmazken kuyruk bekleyen kayakçıların kar üzerine düşen uzayan gölgeleri de bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Yarıyıl tatilini eşi ve oğlu ile birlikte Uludağ'da geçiren Kahraman Tokay, “Sömestir tatili için İstanbul'dan geldik. Ailemle burada tatil yapalım dedik. Dün çok sakindi ama bugün tıklım tıklım. Yani hava çok güzel ama yoğunlukta çok fazla. Buraya düzenleme lazım, çünkü çok süratli kayak yapanlar var vatandaşlarda piste yöneliyor. Ciddi kazalar meydana gelebilir” dedi.

Uludağ'da daha düzenli bir ortam oluşturulmasını bekleyen Evren Tokay ise “Hava harika çok keyifli vakit geçiriyoruz fakat günübirlik gelen çok kişi var. Bu nedenle kayak sporu yapanlar zorlanıyor. Aslında daha geniş bir alan ve düzenleme yapılabilir ama yine de çok keyif aldık” diye konuştu.



Çiftin 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi oğulları Ömer Doruk Tokay'da yaşanan yoğunluğa ve kalabalığa isyan etti.

Minik Tokay bu tatilin çocuklar için olduğunu belirterek, "Çok güzel ama abi çok kalabalık. Kayak yapacak yer bile yok neredeyse. Herkes yolun ortasında duruyor. Sonra diyorlar ki buradan geçmeyin. Sonra da yolu kapatıyorlar. Millet çarpınca da hastane borçlarımı ödeyin diyorlar. Sonra da bizi suçlayıp mahkemeye veriyorlar abi. Kendileri çekilmiyorlar ki. Abi bu kadar insanı burada bekletiyorlar. Sonra diyorlar ki niye bu kadar bekliyoruz? Hem kayakçılar için hem de yayaların bu kadar beklemesini istemiyoruz ama bekletiyorlar abi. Yani yarım saat bekletsinler, en fazla yarım saat herkes binsin kaysın, daha tatil bitmedi bu gün ilk gün ne var yani" diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Uludağ'ı tercih eden Mert Oymalı ise “Yaklaşık 1.5 saattir sıra bekliyorum hala sıra gelmedi . Biz de artık daha fazla sıra beklemedik sıradan çıktık. Belki biraz sıra azalırsa tekrar değerlendiririz ama havada çok güzel. Yoğunluğun azalmasını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı

Bir başka vatandaş ise, “Bir saat bekletiyorum sıra gelmedi. 2 haftadır kayak yapmak için geliyorum ama yoğunluktan bir türlü kayak yapamadık. Her geldiğimizde bu şekilde yoğunluk oluyor. Bizde mağdur oluyoruz” diye konuştu.