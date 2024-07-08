Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ’da hayata geçirilen Bursa Business School, iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, eğitim programlarının yanı sıra uluslararası zirve ve kongrelerin düzenlendiği önemli bir destinasyon olarak öne çıkan Bursa Business School’un yalnızca Türk iş dünyasının değil bölgenin ve küresel şirketlerin de eğitim merkezi haline geleceğini vurguladı.

Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından 1946 yılında Kirazlıyayla Sanatoryumu olarak tasarlanan kompleks, köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Milli mimari akımı sürdüren tasarım anlayışını yansıtan yapısal referansları ve Uludağ’ın eşsiz doğasıyla kurduğu bağ ile Bursa’nın en değerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun restorasyonu BTSO tarafından yapıldı. İş dünyasına yönelik kurgulanan ’yaşam boyu eğitim’ modeli ile yeniden hayat bulan merkez, çeşitli alanlarda eğitimler ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı renovasyon projelerinden birisi

Tarihi Sanatoryum binasının kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar gören ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir yapı olduğunu belirten Başkan Burkay, “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıkmıştık. Bugün 60’tan fazla projeye ulaştık. Bu projelerimizden biri de iş dünyamız için eğitim merkezi olarak hizmet veren ve dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bir yapıyı kentimize kazandırmaktı. Toplam 256 bin metrekarelik bir alanda, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı renovasyon projelerinden birini gerçekleştirerek bu eşsiz yapıyı ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine kazandırdık.” dedi.

Uludağ Yeni Davos Olacak

Projede mimari ve kültürel mirasa büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Burkay, doğal dokuya uygun şekilde projeyi tamamladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uludağ’ı Davos yapalım” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin Uludağ’ın marka değerini güçlendirecek çok önemli bir eser olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursa Business School, Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Uludağ’ın sadece kış aylarında değil yılın 12 ayı boyunca nitelikli turist ağırlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak.” şeklinde konuştu.

“İş Dünyasının Çekim Merkezi”

Başkan Burkay, Bursa Business School’u uluslararası büyük bir etkinlik olan ve yaklaşık 70 astronot ve kozmonotun katılımıyla düzenledikleri ASE Planetary Congress ile hizmete açtıklarını söyledi. Merkezin, tüm şirketler, kurumlar ve iş dünyası kuruluşları tarafından kullanılabileceğini kaydeden Başkan Burkay, “Bursa Business School’da iş dünyamız için üst düzey eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, yerli ve yabancı doruk toplantıları düzenleniyor. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi imkanların yanı sıra klinik ve sağlık programları da yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası şirketlerin de eğitim merkezi olma vizyonuna sahip Bursa Business School, çalışma hayatının önemli başlıklarını içeren eğitim-gelişim faaliyetleri yürütüyor. Bu tarz merkezler dünyada önemli bir yükseliş trendi içerisinde. Bursa Business School bu anlamda Türkiye’deki ilk ve tek merkez. Bu merkezin hayata geçmesi bulunduğumuz coğrafyanın en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamış oldu.” dedi.

BTSO’nun çatısı altında faaliyet gösteren sektörel konseylerin strateji arama çalıştaylarını BBS’te yaptığını ifade eden Başkan Burkay, Haziran ayında sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla alanında Türkiye’nin en kapsamlı buluşmalardan birisi olan ‘Uludağ Çevre Forumu’nun da merkezde yoğun katılımla gerçekleştiğini vurguladı.

Konaklama Hizmetini Swissôtel Uludağ Gerçekleştiriyor

Bursa’nın en değerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun konaklama hizmetini gerçekleştiren Swissôtel Uludağ Bursa, misafirlerini şehir hayatından uzaklaşıp yenilenmeye davet ediyor. Sağlık ve yaşam kalitesine odaklanan ‘vitality’ felsefesine sahip olan otel, spa&wellness ve spor imkanları, organik yemekleri ve doğa yürüyüş parkurları ile iş insanlarının fiziksel ve zihinsel formunu canlandırıyor.

Mükemmel Bir Seyahat Destinasyonu

Büyük etkinlikler için uygun kongre, balo ve toplantı salonları ile uluslararası zirve ve kongrelerin düzenlendiği önemli bir destinasyon olarak öne çıkan merkez, farklı kapasitelerdeki 5 toplantı odası ile iş insanlarını bir araya getiriyor. 4 mevsim hizmet veren merkez, tüm misafirlerine meditasyondan yoga ve detox programlarına kadar sağlıklı yaşama odaklanan özel deneyimler sağlıyor. Zihni dinginleştirmeye ve anda kalmaya önem veren Swissôtel Uludağ Bursa, bölgede yetişen, mevsiminde toplanan taze ürünlerle hazırlanan lezzetleri, sürdürülebilir mutfağında misafirlerine sunuyor. Swissôtel Uludağ Bursa, dağın yamaçlarında vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, zihinsel olarak yenilenmek veya yaşam kalitesini yükseltmek isteyen herkes için yıl boyunca mükemmel bir seyahat destinasyonu olarak öne çıkıyor.