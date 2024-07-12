Uludağ’da etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı felç etti. Reklam panolarının yerlere yattığı görüntülerde, şemsiyeler ise uçtu.

Bursa’nın dağ kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, Uludağ’da da kendini gösterdi. Doludan kaçmak isteyen vatandaşlar, restoranların kapalı alanlarına sığındı. Etkili olan dolu ve rüzgar sebebiyle, restoranların reklam kırlangıçları yerlere yatarken, şemsiyeler ise uçtu. Yer yerinden oynadığı görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dağ ilçesi Keles’te de dolu yağışı hayatı felç etti.