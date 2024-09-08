Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) hazırlıklarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyenin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının Resmi Gazetede yayımlandığını duyurarak, stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlediklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yerli ve millî çözümlerle dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal güvenlik ile ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Siber tehditlere yönelik kapasiteyi ve kabiliyetleri artırarak, yapay zekâ ve büyük veri altyapılarıyla tehditlerin tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz. 5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için sıfır güven anlayışıyla tedbirler belirleyeceği". dedi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturan bileşenler hakkında bilgi veren ve planın stratejik siber güvenlik yaklaşımının somut kazanımlara dönüştürülmesine yönelik bir yapıda hazırlandığının altını çizen Uraloğlu, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi içerisinde; temalardan yola çıkarak 6 stratejik amaç belirledik. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda ulaşılması planlanan 18 ulusal siber güvenlik hedefimiz bulunuyor. Eylem planımız da hazır. Hedeflerimiz için yapacağımız kapsamlı çalışmaları içeren 61 eylem maddesi hazırlandı." dedi.

Siber dayanıklılığın sağlanması için güvenliğe yönelik risklerin belirlendiği ve değerlendirildiği risk temelli analiz yaklaşımlarının yanı sıra acil durum ve iş sürekliliğine yönelik planlamaların hayata geçirilmesi önem arz ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, ulusal ve uluslararası tatbikatlar ile de siber dayanıklılık seviyemizin artırılması hususundaki çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

SİBER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK UNSURLARIN YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ ALTYAPILARIYLA ERKEN TESPİTİNİ VE ÖNLENMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, siber savunma çalışmalarının risk ve tehditlerin erken tespiti ve önlenmesini temel alarak proaktif şekilde gerçekleştirildiğini, kabiliyetlerin artırılarak ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zekâ ve büyük veri altyapılarıyla da erken tespitini ve önlenmesini amaçlandığını kaydetti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının tüm dünyada artan bir gereklilik haline geldiğini belirten Uraloğlu, "5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile hızla artan bağlantı sayısı, bulut bilişim kullanımı gibi gelişmeler; artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için sıfır güven anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesini gerektiriyor. Ayrıca yeni teknolojilerin siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmesi ile de teknolojinin çift yönlü olarak değerlendirilmesi bir gereklilik haline geliyor" dedi.

Siber tehditlerle mücadelede yerli ve millî teknolojilerin önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve millî olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor yerli ve millî siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya pazarlarındaki payını artırmayı ve ülkemizin tüm hedeflerine siber güvenlik teknolojileri kapsamında katkı vermeyi istiyoruz." diye konuştu.