İstanbul Beykent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, uluslararası alanda önemli bir başarı elde ederek projelerini sergileme fırsatı yakaladı. Doç. Dr. Nihat Dursun’un yürüttüğü "Semboller, İşaretler ve Yazı Tasarımına Giriş" adlı derste ortaya çıkan öğrenci projeleri, Fengya Tongxiang-2023 Tongxiang Contemporary International Ink Design Works Exhibition isimli sergide yer alacak.

Sergiye katılım, öğrencilerin projelerinin önceki eleme aşamasını başarıyla geçmeleri sonucunda gerçekleşti. İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencileri İrem Nur Çiftçi, Marie Oda Von Alvensleben ve Mina Melisa Bayer’in projeleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan sergide sergilenmeye hak kazandı.

“Değerli bir deneyim ve ilham kaynağı”

Grafik tasarım alanında ortaya çıkan özgün projelerle elde edilen başarı, öğrencilere uluslararası sanat sahnesinde yer alma ve projelerini geniş bir kitleyle paylaşma imkânı sunacak. Serginin, öğrencilere değerli bir deneyim ve ilham kaynağı olacağını belirten Doç. Dr. Nihat Dursun, “Grafik Tasarımı Bölümü olarak evrensel niteliklere sahip öğrenciler yetiştirme gayretimiz var. Bu nedenle öğrencilerimizle yaptığımız her projenin dünyanın herhangi bir yerinde kabul görmesi için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yurt dışındaki bir sergiye katılım, zaman zaman ödül almak öğrencilerimizi motive ettiği gibi bizi de gururlandırıyor” diye konuştu.

Dursun konuşmasını şöyle sürdürdü:

Önceki dönemlerden de öğrencilerimize bu tür şartlar koymuş ve sonucunu ödülle (Fatmanur Kara adlı öğrencimizin birincilik ödülü gibi) almıştık. Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde ihtiyaçlara cevap verecek ve kabul görmesini sağlayacak çalışmalar yapmak temel amacımız, bu nedenle evrensel değerlerde işler yapmak ve mümkün olduğunca bu amacımızdan sapmamaya çalışıyoruz.”