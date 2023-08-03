İNEGÖL'DE ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK

BAŞVURULAR BAŞLADI

Çeşitli ödüllerin bulunduğu 18-19-20 Ağustos tarihlerinde İnegöl’de Elit Grup Okullarının ev sahipliği yapacağı uluslararası satranç turnuvası düzenlenecek.

Yaptığı işlerle öncü firma haline gelen ve destekleriyle İnegöl'e sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan Dağyapı prefabrik sahibi Çetin Dağlı’ya ve yaklaşık 250sporcuya ev sahipliğinden kaçınmayan Elit Grup Okullarına İnegöl Satranç Kulübü Başkanı Ersin Bahçeci, teşekkürlerini sunarak, yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Lisansı bulunan sporcular online olarak kayıtlarını: http://www.bursa.tsf.org.tr/ adresinden yapabilirler.