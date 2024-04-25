Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde başladı.

Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, İstiklal Sanat Galerisi’nde düzenlenen organizasyonla başladı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta genç sanatçılar bu yıl Bienal’in teması olarak seçilen “Umut” kavramına yönelik eserlerini sergiledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, yerel belediyeler, akademik çevreler ve 40’ın üzerinde STK’nın desteği ile düzenlenen Bienal’de 25 il, 12 ülkeden 6 bin katılımcı projelerinin izleyiciyle buluşturacak. 23 Mayıs’ kadar devam edecek olan Bienale İstiklal Sanat Galerisi, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş İskele Meydanları gibi önemli mekanlar ev sahipliği yapacak.

Bir ay sürecek ve bu yıl yedincisi düzenlenen bienalde 5 bin 250 çocuk ve genç sanatçının 579 projesi sergilenecek. Etkinliğin ana mekanı olarak MKM Beşiktaş Çağdaş belirlendi. İkinci sergi mekanı olan İstiklal Sanat Galerisi’nde çocuk ve gençlerin ‘umut’ temalı eserleri sanatseverlerle buluştu.

Ana tema: Umut

Bu sene bienalin ana teması olarak "Umut" kavramı seçildi. Bu kavram çevresinde eserleriyle katılacak sanatçılar; resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarını ve diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri ile de katılacak.

“Ülkemizin geleceği sağlam ellerde”

Bienalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “ 7’inci İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bieanali’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız “Umut” temasını işlemişler. Geleceğe dair, yarınlara dair, barışa dair, yeşile dair, kadınlara dair, umutlarına dair ne varsa sanatsal bir üretkenlikle eserlerine yansıtmışlar. Ben burada ülkenin geleceğine dair umutlandım. Kadına şiddeti, doğayı, yeşili ve geri dönüşümü işlediklerini görünce benim de ülkenin geleceğine dair umutlarım yeşerdi. O yüzden ben bütün çocuklarımızın emeğine sağlık diyorum. Ülkemizin geleceği sağlam ellerde diyorum. İnşallah bu umudu ömür boyu hafızalarında, yüreklerinde ve fikirlerinde taşırlar. İnşallah ülkenin geleceğine dair bu üretkenliklerini bu umut ateşiyle harmanlarlar. Ülkemizin geleceğinin, çocukların üretkenliklerine, umutlarına ihtiyacı var. Bu umudun Beyoğlu’ndan yeşermesi bizi ayrıca mutlu etti. Bienale emek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. İnşallah Beyoğlu’nun daha yoğun kültür-sanat etkinlikleriyle buluşacağı günler yakın” dedi.

Bienal Direktörü Gazi Selçuk ise, “Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonunu İstanbullular ile buluşturduk. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu organizasyonun arkasında çok büyük bir ekip var. 120’ye yakın STK, kamu ve yerel yönetimle birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Dünyada da örneği yok. Bu çok ciddi bir kolektif üretimin sonucu. Bütün derdimiz geleceğe hazır yeni kuşakların oluşması için uygun bir iklim oluşturmak” dedi.