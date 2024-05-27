İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırma ve Uygulama Merkezi (İGUSAM) tarafından, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in de katılımıyla 24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde ‘Küresel Dünyada Afrika’ başlığıyla ‘Uluslararası Afrika Sempozyumu’ düzenlendi.

Uluslararası Afrika Sempozyumu, 25 Mayıs’a denk gelen Afrika Günü vesilesiyle; İGÜSAM, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin akademisyenlerinin çalışmaları ve MOKHA’nın iş birliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Senegal Büyükelçisi Cheikh Geye, Emekli Büyükelçi Ahmet Kavas, Başbakan Eski Baş Müşaviri Ömer Faruk Korkmaz, ODAP Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Semin ve Diplomasi Vakfı Direktör Dr. Oğuzhan Bilgin’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Uluslararası Afrika Sempozyumu, Türkiye ile Afrika arasında iki tarafın da çıkarlarını gözeterek kurulacak yeni ortaklıkların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Sempozyum, Afrika’nın çeşitli ülkelerinden katılacak akademik araştırmacılara, bilimsel tartışma ışığında fikirlerini netleştirme fırsatı sundu.

Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin 9’uncu Yüzyıla kadar dayandığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Avrupa ülkelerinin aksine Afrika bizim çıkar sahamız değil. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında, ekonomik, kültürel ve diplomatik açıdan karşılıklı çıkarların gözetildiği bir ilişki mevcut” dedi.

“Sempozyumun temel amacı karşılıklı kültürel bilgi alışverişini sağlamak”

Sempozyum düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Şenol Durgun, Türkiye’nin giderek yükselen bir güç haline gelmesiyle dış ilişkilerin kuvvetlenmeye başladığını belirterek “Akademik camiada Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğuyla yapılan çalışmalar artsa da Afrika ile ilişkiler istenilen düzeyde değildi. Türkiye’nin yaklaşık 20 yıldır artırdığı Afrika’daki büyükelçilik sayılarıyla birlikte iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkiler gelişti. Üniversitemiz de artan bu ilişkileri daha akademik bir bakışla bilimsel bir temele oturtmak için sempozyum tertip etti. Afrika’dan birçok akademisyenin konuşmacı olarak davet edildiği sempozyumun temel amacı karşılıklı kültürel bilgi alışverişini sağlamak” sözleriyle sempozyumun önemini anlattı.

Afrika’da TİKA’nın 22’den fazla temsilcisi olduğunu Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı’nın da Afrika’da desteklerine devam ettiğini belirten Abdoul Fathi Sanogo özellikle Maarif Vakfı’nın Afrika’da prestijli okullardan biri olarak bilindiğini aktardı. Abdoul Fathi Sanogo Afrikalı öğrencilere verilen bursların da büyük fayda sağladığını belirtti.

"Türkiye kültürel gücünü çok iyi kullanıyor"

Türkiye’nin uluslararası alanda kültürel gücünü çok iyi kullandığını belirten Mouhamed Salih Ibrahim Omer Sinema, müzik, sanat ve eğitim gibi alanlarda iş birlikleri yapılması gerektiğini dile getirdi.

Afrika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemi vurgulayan Senegal Büyükelçisi Cheikh Geye, “Siyasi açıdan Afrika uluslararası toplantılarda büyük rol oynuyor. 54 ülke ve 4 milyar nüfusuyla Afrika geleceğin kıtası olarak anılıyor. İklim değişikliği, fakirlik, gıda sorunları için gelen desteklerde Afrika’nın egemenliğine ve özerkliğine saygı duyulmalı. Türkiye bizimle kurduğu ilişkilerde iki ülkenin de kazanç sağlamasını hedefliyor” dedi.