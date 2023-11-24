İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mercek-6 Operasyonları kapsamında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 129 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımı;