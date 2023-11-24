İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mercek-6 Operasyonları kapsamında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 129 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımı;
68 İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;
754 Ruhsatsız Tabanca,
20 Uzun Namlulu Tüfek,
49 Kurusıkı Tabanca
128 Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam
951 Silah Ele Geçirildi.
1129 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.