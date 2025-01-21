Yıldırım, Özdağ’ı Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocakları’na yönelik iftiralarla saldıran bir fitneci olarak tanımlayarak, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine atıfta bulundu. Özdağ’ın, Türk milliyetçiliğine zarar vermek amacıyla sahneye çıktığını belirten Yıldırım, onun kirli çıkarları uğruna fitne yaydığını ifade etti. "Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyetlere asla geçit vermez!" diyen Yıldırım, Özdağ’ın yalanlarının hiçbir karşılık bulmadığını vurguladı.

Yıldırım, Özdağ’ın gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajların gerçeği yansıttığını belirterek, Özdağ’ı ihanet içinde olmakla suçladı ve Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm olduğunu söyledi. Ayrıca, "Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. " diyerek, Özdağ’ın siyasi kariyerinin sonunun yaklaşmakta olduğunu belirtti.

Son olarak, Yıldırım, "Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!" diyerek, Özdağ’a yönelik sert eleştirilerini sonlandırdı.