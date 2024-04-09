Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil G. Yönetimindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil, Ümitalanda mahallesi mevkiindeki mezarlığa geçmeye çalışan Ayşe Özlü(46) ve yeğeni 17 yaşındaki Medine Münevver Durdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadıb savrularak ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU