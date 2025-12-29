Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüşümün gücünü gözler önüne seren özel bir etkinliğe imza atıldı Öğrencilerin biriktirdiği atık malzemelerle tasarladıkları kıyafetler, renkli bir defileyle sahneye çıktı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından biriktirilen atık malzemeler; plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve diğer geri dönüşümlü malzemeler, şık kıyafetlere dönüştürüldü. Her bir tasarım, atığın aslında ne kadar değerli bir kaynağa dönüşebileceğini gösteren birer sanat eseriydi. Geri dönüşümün, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam için ne kadar önemli olduğu, öğrenciler tarafından uygulamalı bir şekilde anlatıldı. 'Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; atıkların doğru şekilde değerlendirilmesinin çevreye katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını genç nesillere aşılayarak sıfır atık bilincini yaygınlaştırmaya vurgu yapıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından, bu tür etkinliklerle çevre dostu bir yaşamı teşvik etmeye ve genç nesilleri doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edileceği dile getirildi.