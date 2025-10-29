Olay, Ümraniye İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahasında bulunan istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yolun bir kısmında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili çalışmalar sürerken, yolun çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA