Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün genç güreşçileri, Ordu’daki U11 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Ahmet Çakmak Türkiye Şampiyonu olurken, Muhammed Müslümanoğlu ise Türkiye Üçüncüsü oldu.

Ordu’da düzenlenen U11 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, 23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. 460 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, önemli bir başarı elde etti. Ahmet Çakmak, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Muhammed Müslümanoğlu ise 48 kiloda Türkiye Üçüncüsü oldu ve bronz madalya ile döndü. Ümraniye’nin genç yetenekleri, turnuvayı 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.