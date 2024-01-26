Umut Gümrükleme, 2024 yılında ihracat, ithalat ve gümrük mevzuatındaki önemli değişiklikler hakkında personelini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Nida Menteş, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak müşterilere daha iyi hizmet vereceklerini açıkladı. Şirket, İnegöl, Bursa, Eskişehir ve Gemlik bölgelerinde 33 personeliyle dış ticaret alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Teknoloji ile Güçlenen Hizmet Anlayışı

Personel Eğitimi ve Müşteri Odaklı Yaklaşım

Umut Gümrükleme, ihracat, ithalat ve gümrükleme işlemleriyle ilgili mevzuatlarda yaşanan değişikliklere uyum sağlamak için personelini sürekli olarak eğitiyor. Bu eğitimlerle birlikte, müşterilerine daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyor. Şirketin dört ofisinde çalışan 33 personel, bu yenilikçi yaklaşımla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Nida Menteş'in Vizyonu

"2024 yılında müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için teknolojinin bütün imkanlarını kullanacağız." - Nida Menteş, Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgesel Hizmet Ağı Genişliyor

İnegöl, Bursa, Eskişehir ve Gemlik bölgelerinde hizmet veren Umut Gümrükleme, bu alanlarda güçlü bir hizmet ağına sahip. Şirket, yerel ve bölgesel müşterilere yönelik özelleştirilmiş hizmetler sunarak, dış ticaret süreçlerinde etkin çözümler üretiyor.