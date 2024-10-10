AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 30 medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in, tarih boyunca Kürt, Türk, Arap, Süryani, Yezidi, Yahudi, Ermeni olmak üzere 7 din ve 7 dilin mensuplarını, asırlardır aynı çatı altında binlerce yıldır bir arada yaşadığını belirterek, bugün dünya artık Mardin’deki farklı kültürlerin dinlerin dillerin yüz yıllardır bir arada nasıl barış içinde yaşadığını örnek alması gerektiğini belirtti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Mehmet Uncu, Mardin’i gerek tarihi dokusu ve gerekse sosyal kültürel dokusu ile Dünya kenti yapmak adına önemli açıklamalarda bulundu.

“MARDİN İNSANLARI DA VATANINA, TOPRAĞINA BAĞLIDIR.”

Mardin’deki birlikte yaşama kültürünü değerlendiren Uncu,” 30 medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in, tarih boyunca Kürt, Türk, Arap, Süryani, Yezidi, Yahudi, Ermeni olmak üzere 7 din ve 7 dilin mensuplarını, asırlardır aynı çatı altında bir arada yaşadığına vurgu yaptı.

Mardin Tarih boyunca bir arada yaşamayı başaran bu farklılıkların, dünya da bir ilk olduğuna dikkat çeken Uncu”, Mardin'in, tarih boyunca hiçbir zaman etnik çatışmaya, ırkçılığa, ayrımcılığa prim vermedi. Mardin halkı kadirşinastır, misafirperverdir, nezaketli ve zariftir. Kendi topraklarında Ermeniyi, Yahudiyi, Kürdü, Arabı, Türkü, Yezidisini ve birçok farklı dinleri ve dilleri bir arada barındırmıştır. Bir taraftan ezanın çan sesi ile harmanlaştığı, diğer taraftan farklı dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı medeniyet şehridir. Ve hiçbir zaman ayrımcılık, kavga, sürtüşme yaşanmamıştır. Fitne fesata vermemek için çaba göstermektedir. Mardin, Kadim bir şehirdir ve geleneklerine bağlıdır. İnsanları da vatanına, toprağına bağlıdır.” dedi

DÜNYADA 7 DİN VE 7 DİLİN KONUŞULDUĞU TEK ŞEHİR MARDİN Babiller, Asurlar, Hititler, Urartular, Persler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artukoğulları ve Osmanlılar dönemlerinde hep yerleşim merkezi olan Mardin, renkli bir kültürel yapıya sahip olduğunu kaydeden Uncu,” Ulucami'nin minaresi Mezopotamya Ovasına hakim bir konumdadır. Bu nokta ziyaretçilerin Mardin'de en çok uğradığı yerlerden biridir. Farklı 7 din, 7 ırkın bulunduğu; 7 dilin konuşulduğu binlerce yıllık bir medeniyet merkezini, kültürler mozaiğini anlatmak tarihçilerimize düşüyor. Venedik ve Kudüs'ten sonra tamamı SİT olan dünyadaki üç şehirden biri olan Mardin, günden güne daha çok kişi tarafından keşfediliyor. Tepede bir kale, eteklerde sarı taşlarla ilmek ilmek işlenmiş sanat harikaları ve aşağıda uçsuz bucaksız bereketli ovaya sahibiz. Bugün dünya artık Mardin’deki farklı kültürlerin dinlerin dillerin yüz yıllardır bir arada nasıl barış içinde yaşadığını örnek alması gerekir ” ifadelerini kullandı.

"MARDİN, TURİZİMDE DÜNYA KENTİ OLACAK" Mardin’in, önemli hedefleri olduğunu kaydeden Uncu,” Bu hedeflerin başında Mardin'i dünyanın önemli tarihi kentlerin arasına sokmaktır. Turizmden sanayiye, tarımdan kültürel zenginliğe kadar Mardin’i dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için projeleri adım adım hayata geçiştireceğiz. Öncelikle kentin turizmini canlandırmak için rehabilitasyon projelere ağırlık vermektir. Mardin, doğal ve tarihi değerleri açısından turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kentsel sit alanı olarak belirlenen Mardin'in turizm altyapısı, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlandı. Proje kapsamında, mevcut koruma planlarına uygun olarak Mardin kentsel sit alanındaki ana ulaşım yolu olan 1. Cadde ve eski canlılığını büyük ölçüde yitirmiş olan zanaat sokaklarının rehabilitasyonla daha cazip bir hale getirilmesi ve gelen turist sayısı artırılarak, konaklama sorunlarının minimum düzeye indirilmesi çerçevesinde önemli çalışmalara ağırlık verilmektedir.”

"MARDİN’İN HEDEFİ UNESCO'YA GİRMEK"

Mardin'in, dünya mimarisinin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Uncu,” şöyle devam etti: ”Mardin'in tarihi dokusunun korunması ve dünya kültür mirası olması için eksiklerimizi tamamlamak için çaba gösteriyoruz. İnşallah Mardinimizi de UNESCO listesinde göreceğiz. Bunu yaparken de öncelikle turizmin gelişmesini sağlamaktır. Turizm sektöründe hizmet veren mevcut işletmelerin canlanması ve yeni işletmelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, dışarıdan işletmelerin ve işletmecilerin Mardin'de faaliyete başlaması lokomotif etkisi gösterecektir. Son yılların turizm gözde merkezi olan Mardin'de hedeflerinin 5 yıl içinde 5 milyon turist getirisini sağlamak. Mardin'de turizm sadece dört ayla sınırlı olmamalıdır. Öncelikli hedefimiz, turizmi 12 aya yaymaktır” şeklinde konuştu.

HAKTAN YANA HALKA HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ Bizler Mardin ve halkımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza sonuna kadar devam edeceklerini sözlerine ekleyen Uncu,” Her hangi farklı bir oluşuma mahal vermeden, ayrıştırmayı rafa kaldırarak birleştirici bir çizgi doğrultusunda hareket eden, haktan yana halka hizmet etmek için durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mardin’in her yerini kapsayacak şekilde oluşturduğumuz projelerimizle daha aydınlık yarınların kapısını aralamanın derdinde olacağız. Eski çağlardan kalan sanat eserleri ve taş abidelerin sayılarına münhasır Mardin, bağrında barındırdığı Mezopotamya ovasıyla tarım ve ziraat faaliyetlerinin de ana merkezi konumundadır. Bu durumda bizlerde turizm, tarım, sanayi ve ticaret alanlarının tamamında aktif rol oynayan Mardin’i çok daha iyi yerlere getirmenin hesapları içerisindeyiz.”

KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK

Mardin’in kaybedecek bir dakika zamanını olmadığının altını çizen Başkan Uncu, depremin dolaylı olarak Mardin ekonomisini ve turizmini etkilediğine dikkat çekerek, lojistik ve kalkınma yolunda, Türkiye’nin geleceği Mardin’den geçiyor. Kamu kurumlarında ve ülke yönetiminde iktidar olduk. Kamu kurumlarını hareketlendireceğiz. Çünkü bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımız var. Çalışmayanlar bizde olmaz. Çünkü iktidarız genel yönetimden ötürü sorumluyuz. Ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye kararlıyız. Bir taraftan da muhalefetteyiz. DEM Belediyelerine karşı muhalefetteyiz ve bu noktada sorunluyuz. Belediyelerin çalışmalarını takip etmek, mercek altında tutmak, yanlışlıklarını tespit edip hizmetin takipçisi olacağız.”

ROTAMIZ SİYASET ÜSTÜ HİZMET

Yerel siyasetlerde hizmetin siyaset üstü olması gerektiğini ifade eden Başkan Uncu “Hizmette siyaset ve partiler üstü bir anlayış ve yaklaşımımız olacak. Mardin’de, İsveç’te, İstanbul’da, Ankara’da ülkenin ve dünyanın her yerine yaşayan Mardinlilere karşı sorumlu hissediyoruz. Bölgede bulunan tüm illerde çevre yolu ve şehirleri rahatlatacak, alt-üst geçitlerin tamamlandığını, Mardin şehir merkezinde kamyonların ve tırların geçmeye devam ediyor. Devletimiz muktedir, hükümetimiz güçlüdür. Mardin siyasette, iş dünyasında, askeri cenahta güçlü bir lobiye sahip. Bu değerlerimizin harekete geçmesi başta çevre yolu olmak üzere Mardin’in tüm sorunlarının kısa vadede çözüme kavuşmasını sağlayacaktır. Dinamikleri harekete geçirme gayretimizi sürdüreceğiz. Bir diğer önemli konu ise, Avrupa Fair Play Birliği 30. yıl Fair Play ödül töreninin ve Fair Play Kongresi’nin 21-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştireceğiz” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.