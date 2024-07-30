Unilever Hangi Ülkenin Şirketi? Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu sorunun cevabını vereceğiz.

Hangi Ülkenin: Hollanda – İngiltere Ortaklığı

Kuruluş Tarihi: 1930

Kurucusu: Antonius Johannes Jurgens, Samuel van den Bergh, William Lever

Sloganı: Parlak Gelecek

Şirket Tipi: Halka Açık Şirket

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Ana Merkezi: Londra, İngiltere. Rotterdam, Hollanda

Önemli Kişiler: Michael Treschow (Başkan), Paul Polman (CEO)

Alan: Tüketim Ürünleri

Ürün: Yemekler, İçkiler, Temizlik Maddeleri,Kişisel Bakım Ürünleri

Çalışan Sayısı: 172.000

Resmi Sitesi: www.unilever.com

Unilever Hakkında Bilgi

Unilever, 1930 yılında kurulmuş, Hollanda-İngiltere ortaklığında çalışan bir şirkettir. Unilever’ın ürünleri, Yemekler, İçecekler, Temizlik maddeleri ve Kişisel bakım ürünleridir. Bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmayı başarmıştır.

Unilever Şirketinin Tarihi

Unilever ilk olarak 1930 yılında Hollanda markası olan Margarine Unie ve İngiltere markası olan Lever Brothers’ın birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir şirkettir. İlk kurulduğu yıllarda sadece Margarin ve Sabun üretimi yapmakta olan bu şirket, daha sonra ilerleyen yıllarda yemek ve kişisel bakım ürünleri de üretmeye başladı. Axe, Dove, Omo, Becel, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Algida, Magnum, Rexona gibi markaları satın alarak dünya devi haline dönüştü. Dünya üzerinde 200 farklı ülkede ürünlerini satan Unilever şirketi dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.

Unilever Hangi Ülkenin

Cevap: Hollanda-İngiltere

Türkiye’de Üretilen Unilever Ürünleri

Gıda ve Dondurma Markaları

Algida (dondurma)

Knorr (gıda ürünü)

Lipton (çay)

Magnum (dondurma)

Carte d’Or (dondurma)

Ben & Jerry’s (dondurma)

Calve (mayonez ve ketçap)

Hellmann’s (mayonez ve ketçap)

Cornetto (dondurma)

Fruttare (meyveli dondurma)

Algida Max (dondurma)

Sana (margarin)

Becel (margarin)

Ev Bakımı Ürünleri

Cif (mutfak ve banyo temizliği)

Domestos (hijyenik temizlik kremi)

Omo (deterjan)

Yumoş (çamaşır yumuşatıcı)

Rinso (Çamaşır Deterjanı)

Sunlight Cif (bulaşık deterjanı)

Kişisel Bakımı Ürünleri

Axe (deodorant ve şampuanlar)

Dove (sabun ve şampuanlar)

Dove Men+Care (sabun ve şampuanlar)

Lifebuoy (sabunlar)

Lux (marka) (sabunlar)

Rexona (Deodorant ve antiperspirant)

Signal (diş macunu)

Vazelin (cild bakım kremi)

Clear (şampuan)

Elidor (şampuan)