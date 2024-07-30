Unilever Hangi Ülkenin Şirketi? Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu sorunun cevabını vereceğiz.
Hangi Ülkenin: Hollanda – İngiltere Ortaklığı
Kuruluş Tarihi: 1930
Kurucusu: Antonius Johannes Jurgens, Samuel van den Bergh, William Lever
Sloganı: Parlak Gelecek
Şirket Tipi: Halka Açık Şirket
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Ana Merkezi: Londra, İngiltere. Rotterdam, Hollanda
Önemli Kişiler: Michael Treschow (Başkan), Paul Polman (CEO)
Alan: Tüketim Ürünleri
Ürün: Yemekler, İçkiler, Temizlik Maddeleri,Kişisel Bakım Ürünleri
Çalışan Sayısı: 172.000
Resmi Sitesi: www.unilever.com
Unilever Hakkında Bilgi
Unilever, 1930 yılında kurulmuş, Hollanda-İngiltere ortaklığında çalışan bir şirkettir. Unilever’ın ürünleri, Yemekler, İçecekler, Temizlik maddeleri ve Kişisel bakım ürünleridir. Bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmayı başarmıştır.
Unilever Şirketinin Tarihi
Unilever ilk olarak 1930 yılında Hollanda markası olan Margarine Unie ve İngiltere markası olan Lever Brothers’ın birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir şirkettir. İlk kurulduğu yıllarda sadece Margarin ve Sabun üretimi yapmakta olan bu şirket, daha sonra ilerleyen yıllarda yemek ve kişisel bakım ürünleri de üretmeye başladı. Axe, Dove, Omo, Becel, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Algida, Magnum, Rexona gibi markaları satın alarak dünya devi haline dönüştü. Dünya üzerinde 200 farklı ülkede ürünlerini satan Unilever şirketi dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.
Unilever Hangi Ülkenin
Cevap: Hollanda-İngiltere
Türkiye’de Üretilen Unilever Ürünleri
Gıda ve Dondurma Markaları
- Algida (dondurma)
- Knorr (gıda ürünü)
- Lipton (çay)
- Magnum (dondurma)
- Carte d’Or (dondurma)
- Ben & Jerry’s (dondurma)
- Calve (mayonez ve ketçap)
- Hellmann’s (mayonez ve ketçap)
- Cornetto (dondurma)
- Fruttare (meyveli dondurma)
- Algida Max (dondurma)
- Sana (margarin)
- Becel (margarin)
Ev Bakımı Ürünleri
- Cif (mutfak ve banyo temizliği)
- Domestos (hijyenik temizlik kremi)
- Omo (deterjan)
- Yumoş (çamaşır yumuşatıcı)
- Rinso (Çamaşır Deterjanı)
- Sunlight Cif (bulaşık deterjanı)
Kişisel Bakımı Ürünleri
- Axe (deodorant ve şampuanlar)
- Dove (sabun ve şampuanlar)
- Dove Men+Care (sabun ve şampuanlar)
- Lifebuoy (sabunlar)
- Lux (marka) (sabunlar)
- Rexona (Deodorant ve antiperspirant)
- Signal (diş macunu)
- Vazelin (cild bakım kremi)
- Clear (şampuan)
- Elidor (şampuan)