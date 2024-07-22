“Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında” sloganıyla üniversite sınavına giren gençlere, tercih döneminde faydalı olabilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede tercih noktaları açıyor. 24 Temmuz-2 Ağustos günleri boyunca her gün uzman eğitmenler, 09-18 saatleri arasında gençlere tercih desteği verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin hayat yolunda önemli bir kavşak olan üniversite tercihlerini; en doğru ve akılcı şekilde yapmalarını sağlamak adına 20 ilçede tercih noktaları oluşturuyor. “Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gençlere en faydalı şekilde tercih desteği verilmesini sağlamak amacıyla özel bir eğitim kurumu ile iş birliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzman öğretmenler eşliğinde 24 Temmuz-2 Ağustos günleri boyunca her gün 09 -18 saatleri arasında hizmet verecek. 20 ilçede bulunan tercih noktalarına gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kendileri için en güzel tercihleri yapacak.

“Bizim en büyük mirasımız, onların geleceği”

Gençlerin geleceğini en iyi şekilde tasarlamaları ve en doğru tercihleri yapabilmeleri için bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ahmet Akın “Balıkesir’imizin kıymetli evlatları, her şeyin en güzelini hak ediyor. Onlar için önem arz eden bu dönemde yanlarında olarak üniversite tercihlerini uzman ellerle birlikte yapmalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz; okusun, hayallerine kavuşsun. Bizim en büyük mirasımız, onların geleceği. Hepsinin yüzünü güldürecek güzel bir tercih dönemi geçirmelerini ve gönüllerindeki üniversiteye gitmelerini diliyorum” diye konuştu.