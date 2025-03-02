Etkinliğe, fakültede görev yapan Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da katılım sağladı. Eğitim kapsamında öğrencilere, iyi ve kötü kalitedeki zeytinyağlarının nasıl ayırt edileceği, zeytinyağı tadımının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca etkinlikte, zeytinyağının üretim süreciyle ilgili önemli aşamalar üzerinde duruldu. Zeytinin hasat zamanı, mekanik parçalama süreci, malaksörde dinlenmesi, dekantörde katı ve sıvıların ayrılması, seperatörde sıvıların ayrımı gibi konular ele alındı. Zeytinyağının çeşitleri, kalite derecelendirme kriterleri ve zeytinyağındaki kusurlar gibi teknik detaylar da öğrencilere sunuldu.Eğitimin önemli bir bölümünü duyusal analiz oluşturdu. Öğrencilere, zeytinyağının koku ve tat değerlendirerek kalite ayrımı yapabilmeleri için profesyonel tadım teknikleri öğretildi. Zeytinyağında algılanabilecek meyvemsilik, acılık ve yakıcılık gibi pozitif özelliklerin yanı sıra kusurlu yağlarda görülebilecek bozukluklar detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimin sonunda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban tarafından Mehmet Özgü Manisalı’ya teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İlban, "Gastronomi, duyulara hitap eden bir sanat ve bilim dalıdır. Bu yüzden öğrencilerimizin sadece teorik bilgiyi değil, uygulamalı deneyimleri de kazanmasını önemsiyoruz. Zeytinyağı tadımı gibi eğitimlerle, onların ürünleri tanıma ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. BUBFA, gelecekte de gastronomi eğitimi kapsamında öğrencilere yönelik sektörle iş birliği içinde çeşitli uygulamalı eğitimler düzenleyerek onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA