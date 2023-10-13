Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK (Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) aracılığıyla gençlere ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları sunmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemin hazırlık kurslarına başladığını açıkladı.

Aktaş, BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi'nde kurslara başlayan öğrencileri ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Başkan Aktaş, geçtiğimiz yılın başarısını paylaştı ve bu dönemde binin üzerinde öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını ifade etti. Başkan Aktaş, BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, BUSMEK'in 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlık kurslarını Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Vakıf ve Orhangazi sınav hazırlık merkezlerinde başlattığını açıkladı. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde de kurs merkezleri açılacağını belirtti. Başkan Aktaş, BUSMEK'in 18 yıllık geçmişi boyunca 541 farklı branşta 300 bin kişiye eğitim verdiğini ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 20 binden fazla kayıt aldığını ifade etti.

Ayrıca, BUSMEK Hazırlık Kurslarının geçtiğimiz eğitim döneminde yüzde 80 başarı oranına ulaştığını belirten Başkan Aktaş, öğrencilere ücretsiz ders materyalleri sağlandığını, uzman öğretmenler ve rehberlik hizmetlerinin sunulduğunu, deneme sınavlarıyla öğrencilerin takip edildiğini ve psikolojik destek sağlandığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, öğrencilere yardımcı kitaplar hediye etti ve Hürriyet Kurs Merkezi'nde bulunan Ana Kucağı'na geçerek miniklerle sohbet etti. Bu program ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve onları üniversite sınavlarına hazırlama konusundaki çabalarını sürdürmektedir.