İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hırvatistan-Türkiye maçını gençler ve vatandaşlarla birlikte izledi. Milli takımın galibiyeti İnegöl’de büyük coşkuya sahne oldu.

Türkiye milli futbol takımımız, Perşembe akşamı EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Hırvatistan’a konuk oldu. Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvada yer alabilmek için millilerimiz mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, milli heyecan İnegöl’de de büyük coşkuya sahne oldu.

BAŞKAN ÇAĞIRDI, GENÇLER İNEGÖL TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Başkan Alper Taban, bu tarihi gecede İnegöl'deki gençlere ve vatandaşlara sosyal medya üzerinden; “Bu akşam oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçını gelin hep birlikte izleyelim” çağrısında bulundu. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yer alan bir kafe, maç saatinde Türk bayraklarıyla donatılarak bu zorlu maça hazırlandı. Başkan Alper Taban ve AK Partili yöneticilerle birlikte vatandaşlar ve gençler de maç saatinde İnegöl’de kurulan tribünde yerini aldı.

İNEGÖL TRİBÜNÜNDE BÜYÜK COŞKU

İnegöl'de Zorlu 90 dakika büyük bir coşkuyla takip edildi. 30. dakikada millilerimizden gelen gol Hırvatistan’da Opus Arena stadındaki Türkiye tribünlerinde ve yurt genelinde olduğu gibi İnegöl’de de büyük bir coşkuya sahne oldu. İnegöl tribününde gençler, milli takıma tezahürat yaptı. Zorlu bir 90 dakika, milli takımımızın 0-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maç öncesi ve maç sırasında olduğu gibi karşılaşma sonrasında da büyük coşku yaşandı. Devre arasında ve maç sonrasında Başkan Alper Taban, gençler ve vatandaşlarla hem genel gündem hem spor üzerine sohbet etti.

Fahrettin Eniş