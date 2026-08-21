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Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bağ evine baskın yapıldı. Firari şüpheli M.Ş., saklandığı yerde gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Yakalanan M.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (40) isimli şahsın, MERNİS adresinde bulunmadığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mudanya ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı bağ evi tespit edildi.

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