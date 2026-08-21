Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Depremzedeler tarafından kullanılan ve bir süre önce boşaltılan konteynerlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İ.S. (10 suç kaydı), S.G. (2 suç kaydı), C.Ö. (2 suç kaydı) ve İ.İ. (2 suç kaydı) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüpheli şahısların çaldığı; televizyon, tablet, hoparlör, 2 adet olta, yangın tüpü ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheliler 18 Ağustos günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece C.Ö. ve İ.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.S. ve S.G. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.