Olay, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Mehmet Nuri Ataş (46), 40 milyon liralık borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ortağı, emekli polis memuru Aytekin Fil’in (53) iş yerine gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ataş’ın önce Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil’e (48) ateş edip iş yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Oğulları araca bindi, onu da öldürdü

Öte yandan çiftin oğlu Sinan Fil (30), şüpheliyi yakalamak amacıyla aracına bindi. Ancak yaşanan arbede sırasında Ataş’ın Sinan Fil’i de vurduğu belirtildi. Cinayet şüphelisi Ataş, yaklaşık 5 kilometre boyunca yaraladığı Sinan Fil ile birlikte aynı araçla ilerledi. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ne geldiğinde ağır yaralı haldeki Sinan Fil’in bulunduğu aracı sokak ortasında bırakarak yaya şekilde kaçtı. Aytekin Fil kaldırıldığı hastanede, oğlu Sinan Fil ise şüphelinin aracında yaşamını yitirdi.

Kısa sürede yakalandı

Aracı bırakarak kaçan Mehmet Nuri Ataş, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Baba oğul toprağa verildi

Hayatını kaybeden Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil, dün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Neslihan Fil ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Zanlı Ataş’ın emniyetteki ifadesinde, emekli polis memuru Aytekin Fil ile ortak inşaat işi yaptıklarını anlattığı öğrenildi. Ataş’ın, "Biz ortak inşaat işi yaptık, benim payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı ve vurdum" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataş, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir" ifadelerini kullandı. Ataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.