Edinilen bilgiye göre, Mudanya yolunda trafikte seyreden bir otomobil, sürücüsünün tehlikeli şekilde makas atması sonucu başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza anı çevredeki kamera tarafından kaydedildi.



Görüntüleri inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücüyü tespit etti. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Makas atarak ilerleyen sürücünün kazaya neden olduğu anlar, trafikte tehlikeli manevraların boyutunu gözler önüne serdi.